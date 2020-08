Mais 1.695 casos e nove óbitos relacionados com o novo coronavírus em França

Existem ainda 5.148 pessoas hospitalizadas, mais 137 do que as registadas esta terça-feira.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 1.695 casos do novo coronavírus no país. No total já foram infetadas 194.029 pessoas no país desde o início da pandemia.

Foram ainda registadas mais nove vítimas mortais relacionadas com a covid-19 em França desde ontem, elevando o número de óbitos para 30.305. Desde o início da pandemia, a grande maioria das mortes ocorreu em meio hospitalar - 19.799. Por outro lado, registaram-se 10.506 óbitos em lares de idosos e centros sociais.

Existem ainda 5.148 pessoas hospitalizadas, mais 137 do que as registadas esta terça-feira, das quais 384 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 15 do que ontem.