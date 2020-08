Temperaturas poderão chegar aos 43ºC esta quinta-feira. Proteção Civil alerta para "risco de incêndio máximo/muito elevado"

A Proteção Civil deixou um aviso à população para "o risco de incêndio máximo/muito elevado no Algarve, na região do Vale do Tejo e nas regiões Centro e Norte, com agravamento durante o dia de amanhã (6 agosto) no Interior Norte e Centro e no Algarve/baixo Alentejo".

O IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) anunciou que é esperado que em algumas regiões do país as temperaturas máximas atingam os 43ºC esta quinta-feira. Segundo o instituto poderá registar-se um "aumento dos valores de temperatura máxima no Interior do país (até 43ºC)" amanhã, sendo que na sexta-feira já é esperado que "ocorra uma ligeira diminuição, não sendo ultrapassado o valor de 39ºC".

A previsão do IPMA levou a Proteção Civil a lançar um alerta à população devido ao risco de incêndio máximo/muito elevado que vigorará em várias regiões do país. Após o Governo ter declarado para todo o território Continental a Situação de Alerta para os próximos dois dias, a Proteção Civil deixou um aviso à população para "o risco de incêndio máximo/muito elevado no Algarve, na região do Vale do Tejo e nas regiões Centro e Norte, com agravamento durante o dia de amanhã (6 agosto) no Interior Norte e Centro e no Algarve/baixo Alentejo".

Além das elevadas temperaturas máximas, existe ainda a questão do vento que torna mais facíl a propagação de qualquer incendio e, consequentemente, o seu combate. Prevê-se que esta quinta-feira o "vento sopre do quadrante Sul em quase todo o território durante a manhã, podendo atingir 40 km/h nas terras altas, com rajadas até 60 km/h nas serras algarvias e tornando-se do quadrante oeste (até 40 km/h) a partir do início tarde, com a frente de brisa a progredir gradualmente para o Interior do país durante a tarde". Na sexta-feira (7 de agosto), "o vento também soprará de oeste à tarde, por vezes até 40 km/h, na faixa costeira ocidental e nas terras altas".

Para evitar situações de risco, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) proibiu diversas atividades:

1) Proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem;

2) Proibição da realização de queimadas e queimas de sobrantes de exploração;

3) Proibição total da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas nos distritos onde tenha sido declarado o Estado de Alerta Especial de Nível Vermelho pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil;

4) Proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais;

5) Proibição de realização de trabalhos nos demais espaços rurais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal.