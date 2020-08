Incêndio deflagra em mercado nos Emirados Árabes Unidos

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou, esta quarta-feira, num mercado de Ajman, nos Emirados Árabes Unidos, avançou a agência Reuters. Várias testemunhas têm partilhado vários vídeos e imagens nas redes sociais onde se pode ver uma grande nuvem de fumo.

O alerta foi registado por volta das 18 horas locais - 15h em Lisboa. O mercado estava fechado há quatro meses devido às restrições do Governo para combater o novo coronavírus.

Até ao momento, não há indicações de mortos e feridos. No local estão vários elementos dos bombeiros a combater o incêndio, cuja origem ainda é desconhecida.

A major fire has broken out at a market in Ajman's new industrial area, #dubai



Teams from the Civil Defence and other emergency personnel were at the scene.#ajman #fire #industrialarea #ajmanmarket #blaze pic.twitter.com/vfOGb4D3Cv