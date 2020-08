Os custos do Fisco

Já se sabe que o Fisco trata há muito os contribuintes como malandros. Claro que o normal era tratarem-nos como clientes, que pagam os ordenados aos seus trabalhadores, e ainda sustentam o Estado.

Vem isto propósito dos processos que tem perdido por causa do ISV cobrado indevidamente a carros importados usados. Quem os compra é para poupar. E a Lei nisso, Europeia e nacional, é clara. Uma pessoa particular, não se arriscava, como o Fisco faz, porque os seus dirigentes não perdem pessoalmente nada com o que o Fisco perde nas idas aos tribunais. E, portanto não podemos responsabilizar ninguém, para além de pagarmos mais uma vez, como contribuintes, o que é claramente injusto. Tudo por causa de uns dirigentes inconscientes do Fisco, que nem sequer deverão ser afastados.