Sem-abrigo morre em incêndio num prédio devoluto

Um incêndio deflagrou, esta terça-feira, num edifício devoluto, na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, provocando um morto e um ferido.

Segundo fonte dos bombeiros voluntários disse à agência Lusa, as vítimas viviam em situação sem-abrigo e estavam a pernoitar no edifício. As causas do incêndios ainda estão por apurar.

Um dos homens foi encontrado ferido, tendo sido transferido para o hospital devido às queimaduras que sofreu, e a vítima mortal foi encontrada pelos bombeiros já sem vida.

O alerta terá sido dado por volta das 23h20 e, no local, estiveram 26 operacionais, elementos da PSP e da Proteção Civil.