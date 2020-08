George, o bebé que nasceu durante a explosão em Beirute | VÍDEO

Emmanuelle estava a preparar-se para dar à luz no Hospital St. George's, em Beirute, quando ocorreu a explosão num armazém no porto da cidade.

A explosão na capital do Líbano tem sido um dos temas que mais tem marcado os últimos dias, devido ao número de mortes e feridos. No entanto, a história de Emmanuelle, Edmong e George, apesar de assustadora, acabou por ter um final feliz.

Emmanuelle estava a preparar-se para dar à luz no Hospital St. George's, em Beirute, quando ocorreu a explosão num armazém no porto da cidade. O marido e pai da criança, Edmond, captou o momento em que se ouviu a explosão na sala de partos e partilhou o vídeo com a BBC.

Edmond recorda-se de que quando ocorreu a explosão, os vidros da janela e os instrumentos da sala voaram e afirma ter sentido medo pela sua mulher e pelo seu filho. O homem acabou por ajudar os profissionais de saúde a levarem Emmanuelle para outra sala, onde esta acabou por dar à luz. "Foi como um parto à moda antiga", admitiu Edmond.

Apesar de ter sido uma situação assustadora para o casal, o parto acabou por correr e o bebé George encontra-se bem de saúde.