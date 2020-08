Alemanha pode estar a enfrentar segunda vaga do novo coronavírus: números diários não eram tão elevados desde maio

Nas últimas 24 horas foram registados mais 1.024 novos casos de covid-19 na Alemanha. Pela primeira vez, no espaço de três meses, foram confirmados mais de mil novos casos num só dia. Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), já foram infetadas 213.067 pessoas desde o início da pandemia.

Foram ainda confirmadas mais sete vítimas mortais relacionadas com a covid-19, elevando o número de óbitos para 9.175. Por outro lado, mais pessoas venceram o novo coronavírus no país liderado por Angela Merkel, nas últimas 24 horas, aproximadamente mais 600, subindo o número de recuperados para 195.200.

Esta terça-feira, vários especialistas alemães admitiram que o aumento recente no número de casos diários do novo coronavírus pode ser sinónimo do início de uma segunda vaga no país. O ministro da Saúde, Jens Spahn, comentou os números desta quinta-feira numa conferência de imprensa e recordou a população alemã que “a pandemia ainda não terminou”.

Além disso, o ministro apelou à importância da realização de testes de despiste à covid-19 por parte das pessoas que vão de férias para o estrangeiro e regressam à Alemanha para evitar a propagação da doença. "Manter o vírus afastado é uma corrida de longa distância”, afirmou.