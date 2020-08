Campanha de António Rolo Duarte foi suspensa mas reativada horas depois

A campanha de crowdfunding do jovem estudante António Rolo Duarte para juntar dinheiro com o objetivo de realizar um doutoramento na Universidade de Cambridge, em Inglaterra, foi suspensa, de acordo com a própria plataforma GoGetFunding, mas acabou reativada horas depois.

Antes da suspensão

A suspensão da angariação de dinheiro foi feita pela própria palataforma online. “Foi pedido ou requerido à GoGetFunding para parar esta campanha”, pôde ler-se na página de angariação de fundos, mas durante pouco tempo. Até à suspensão, António Rolo Duarte já tinha acumulado 4860 euros.

Objetivo é 25 mil euros

A campanha de crowdfunding teve início esta semana, com o objetivo de acumular 25 mil euros. Para isso, o jovem estudante alegou que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) adiou a atribuição de bolsas de doutoramento e explicou que tem propinas para pagar até agosto. Em declarações públicas, a FCT já veio negar a existência de qualquer atraso na atribuição das bolsas, uma vez que o prazo legal do anúncio dos resultados provisórios termina a 3 de setembro.