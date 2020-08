Homem armado faz reféns dentro de banco em França

Todas as forças policias da cidade foram mobilizadas e foi criado um perímetro de segurança junto ao local.

Um indivíduo armado fez vários reféns numa dependência bancária no centro de Le Havre, França, na tarde desta quinta-feira.

Segundo o jornal francês Le Fígaro, estiveram no interior das instalações seis reféns, mas dois já foram entretanto libertados. Um pelas 16h30 e outro pelas 18h50. Quatro pessoas continuam dentro do banco.

De acordo com a estação de rádio RTL, o sequestrador terá feito algumas exigências, nomeadamente que fossem libertadas crianças palestinas injustamente presas em Israel. No entanto, as suas motivações continuam por clarificar.

Escreve o Le Fígaro, que o homem, de 34 anos, é conhecido por crimes relacionados com posse ilegal de armas e sequestro e que sofre de problemas psiquiátricos graves.

Todas as forças policias da cidade foram mobilizadas e foi criado um perímetro de segurança junto ao local.