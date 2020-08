Los Angeles vai cortar água e luz a casas onde acontecem festas

As autoridades têm sido chamadas, cada vez mais regularmente, para eventos em casas onde estão centenas de pessoas, apesar do aumento constante do número de casos diários de covid-19 no país.

O autarca da cidade norte-americana de Los Angeles, Eric Garcetti, anunciou, esta quinta-feira, que poderá vir a autorizar o corte de água e eletricidade nas casas onde existem ajuntamentos e festas, de modo a impedir a propagação da covid-19, no país onde existe um maior número de casos do novo vírus e num dos estados mais afetados pela pandemia, avançou a BBC.

Esta medida irá entrar em vigor esta sexta-feira. Depois de terem sido proibidas as atividades interiores” em restaurantes, bares e espaços de entretenimento" no estado da Califórnia, em julho, as pessoas começaram a reunir-se mais em casa. As autoridades têm sido chamadas, cada vez mais regularmente, para eventos em casas onde estão centenas de pessoas, apesar do aumento constante do número de casos diários de covid-19 no país.

“As consequências vão muito além destas festas, propagam-se pela comunidade inteira porque o vírus se espalha muito facilmente”, afirma o autarca Eric Garcetti, justificando a sua decisão