Índia ultrapassa a barreira dos dois milhões de casos de covid-19

De acordo com os especialistas o número de novos casos é superir, já que as autoridades indianas não testam pacientes assintomáticos.

O Ministério da Saúde indiano registou, nas últimas 24 horas, 62.585 novos casos de covid-19, tendo assim o país ultrapassado a barreira dos dois milhões de casos registados.

Nas últimas 24 horas, foram também registados 886 óbitos, elevando assim o total do número de mortes relacionadas com a doença para 41.585.

De acordo com especialistas, o número poderá, no entanto, ser bem mais elevado, já que as autoridades indianas não testam pacientes assintomáticos.