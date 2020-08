Operação Momo: PSP realiza 51 buscas relacionadas com crimes com recurso a app MB WAY

As buscas estão a decorrer em Avis, Almeirim, Monforte, Fronteira, Elvas, Campo Maior e Setúbal.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está, esta sexta-feira, a realizar 51 buscas, em vários concelhos de Setúbal, Santarém e Portalegre. Em comunicado, a Direção Nacional da PSP esclarece que a operação de combate “à criminalidade com recurso à aplicação MB Way” resulta de uma investigação a “factos suscetíveis de, em abstrato, configurarem crimes de burla, burla informática, falsidade informática e acesso ilegítimo”.

Na sequência desta investigação, a Operação Momo está a decorrer em Avis, Almeirim, Monforte, Fronteira, Elvas, Campo Maior e Setúbal.

"A PSP está, desde as primeiras horas desta manhã, a desenvolver uma operação de combate à criminalidade praticada com recurso à aplicação MB Way", pode ler-se em comunicado, que refere também que 17 destas 51 buscas são domiciliárias.

