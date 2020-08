Detido suspeito de ter originado incêndio em Mirandela. Homem estaria a realizar trabalhos agrícolas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um homem suspeito de ter originado o o incêndio que ocorreu às portas da cidade de Mirandela, no distrito de Bragança, esta quinta-feira.

De acordo com uma fonte do Comando Distrital da PSP, citada pela gência Lusa, a investigação da ocorrência levou a que “aparentemente” a origem do incêndio está associada ao homem, que realizava na altura trabalhos agrícolas num terreno nas imediações da cidade.

Até quinta-feira, é proibido utilizar maquinaria e realizar trabalhos agrícolas, devido ao risco de incêndio e temperaturas altas. Segundo a mesma fonte, o detido em Mirandela estaria "a usar um trator com uma alfaia agrícola que no decurso dos trabalhos terá incendiado o restolho que existia na zona".

O homem terá ainda tentado apagar o fogo, porém as chamas acabaram por se propagar, mobilizando para o local 80 bombeiros. As chamas foram dominadas ao final da tarde esta quinta-feira, porém, durante duas horas o fumo do incêndio provocou a interrupção da circulação na Autoestrada 4 e da Estrada Nacional 15.

O detido será presente a um juiz para aplicação das medidas de coação. Segundo as autoridades, este é o terceiro incêndio em Mirandela com a origem atribuída a negligência relacionada com trabalhos agrícolas ou outros.