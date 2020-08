10 anos depois, atores de Morangos com Açúcar voltam a estar juntos: "Incrível"

Incrível como quase 10 depois, voltámos a reunir-nos e estava tudo lá. Tudo! A cumplicidade, a amizade, as piadas, a intimidade, os conselhos, a química de grupo, verdadeiramente como se voltássemos atrás no tempo e nos tivéssemos visto no dia anterior. É a prova vivida de que o que vivemos não se apaga e que a vida põe sempre as coisas no lugar. Que dia do caraças!! ❤️

A post shared by Lourenco Ortigao (@lourencoortigao) on Aug 6, 2020 at 1:45pm PDT