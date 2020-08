Amal e George Clooney doam 84 mil euros para o Líbano

Amal e George Clooney decidiram doar cem mil dólares, cerca de 84 mil euros, a três instituições libanesas, de forma a ajudarem o país, depois de, na terça-feira, duas explosões terem deixado um rasto de destruição na capital, que foi também onde a advogada nasceu.

"Estamos profundamente preocupados com as pessoas de Beirute e a devastação que enfrentaram nos últimos dias. Encontrámos três organizações de caridade que estão a oferecer ajuda básica no local", pode ler-se num comunicado, citado pela revista People.

Segundo a mesma publicação, as três instituições escolhidas são a Cruz Vermelha Libanesa, Impact Lebanon e Baytna Baytak. O casal apela ainda que outras pessoas ajudem “da forma que puderem”.