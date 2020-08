EDP conclui aumento de capital com procura a superar a oferta

Os dois maiores acionistas, a China Three Gorges e a espanhola Oppidum, acompanharam o aumento de capital, tal como previsto. A procura superou a oferta em 256%.

A EDP concluiu esta sexta-feira o aumento de capital de 1,02 mil milhões. A operação foi lançada a 15 de julho para ajudar a empresa a comprar a espanhola Viesgo sem aumentar o nível de endividamento. A procura superou a oferta em 256%, revelou em comunicado à CMVM.

Recorde-se que a compra da empresa espanhola está avaliada em 2,7 mil milhões de euros, incluindo 1,1 mil milhões de dívida. No mesmo dia, a empresa portuguesa apresentou uma operação de aumento de capital de 1,02 mil milhões de euros, através da venda de 309,14 milhões de ações, para ajudar a financiar a operação sem se endividar mais.

Os dois maiores acionistas da EDP, a China Three Gorges e a espanhola Oppidum, acompanharam o aumento de capital, tal como estava previsto. A China Three Gorges, maior acionista da EDP com 21,37%,anunciou que pagou 220 milhões de euros para comprar mais de 66 milhões de ações da elétrica portuguesa, de forma a acompanhar o aumento de capital.

Também a espanhola Oppidum, segunda maior acionista com 7,19%, anunciou que investiu mais de 70 milhões de euros no aumento de capital da elétrica.