Exportações caem 10,1% e importações deslizam 23,1%

As exportações caíram 10,1% em junho. Também as importações derraparam 23,1% face a igual período do ano passado. Os dados foram revelados pelo INE e revelam que se trata de uma ligeira melhoria em relação aos valores verificados em maio, quando se verificaram quedas de 38,7% e 39,8%.

Ainda assim, é o quarto mês consecutivo de variações homólogas negativas. O défice da balança comercial de bens diminuiu 1.049 milhões de euros face ao mês homólogo de 2019, atingindo 828 milhões de euros em junho.

Excluindo os Combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 665 milhões de euros, correspondente a uma diminuição do défice em 664 milhões de euros em relação a junho de 2019.

No 2º trimestre de 2020, as exportações e as importações de bens diminuíram respetivamente 30,6% e 34,4% face ao 2º trimestre de 2019 (-31,0% e -30,7%, pela mesma ordem, no trimestre terminado em maio de 2020).

No 1º semestre de 2020, verificaram-se decréscimos de 17,1% nas exportações e 19,7% nas importações, o que representa uma inversão da tendência de crescimento registada em ambos os fluxos no 2º semestre de 2019 (+4,0% e +4,3%, pela mesma ordem). Excluindo os Combustíveis e lubrificantes, as diminuições foram de 16,5% e 18,2%, respetivamente (+4,2% e +5,3%, no 2º semestre de 2019)