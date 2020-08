Homem cospe em cara de criança e diz: "Agora tens coronavírus"

Um homem é acusado de agressão e conduta desordeira, depois de cuspir na cara de uma criança e dizer “agora tens coronavírus”, no estado norte-americano da Florida.

De acordo com as autoridades, citadas pelas imprensa norte-americana, o incidente ocorreu no domingo, no interior de um restaurante, quando o homem, que estava embriagado, se dirigiu atá à criança e lhe pediu para tirar a máscara de estava a usar. Posteriormente, pediu para lhe apertar a mão, mas viu o pedido ser rejeitado pela vítima. Agressivo, o suspeito, identificado como Jason Copenhaver, de 47 anos, agarrou o braço da criança, aproximou a sua cara à da vítima e disse-lhe que agora estava infetado com o novo coronavírus, depois de a sua saliva cair na cara da criança.

Segundo a polícia, o suspeito foi até à zona do bar do restaurante e acabou por abordar um funcionário de "forma ameaçadora e tentou agredi-lo duas vezes". Além de embriagado, Copenhaver “não usava sapatos”.

O funcionário acabou por levar o suspeito para fora do estabelecimento e segurou-o no chão até à chegada da polícia.

Às autoridades, Copenhaver afirmou não saber se tinha de facto covid-19 e que nunca tinha feito o teste.