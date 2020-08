Cristo Redentor ilumina-se com cores da bandeira do Líbano

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, iluminou-se, esta quinta-feira, com as cores da bandeira do Líbano, em homenagem às vítimas da explosão em Beirute, que ocorreu na terça-feira, e provocou a morte de pelo menos 154 pessoas e deixou mais de 5.000 feridos.

"Viemos para enviar uma mensagem de solidariedade e apoio, e para dizer ao povo libanês que sempre fomos fortes e sempre conseguimos sair de todas as misérias", disse o cônsul-geral do Líbano no Rio de Janeiro, Alejandro Bitar, durante a cerimónia, citado pela agência de notícia Efe. "Temos de proteger esse país, temos de nos reunir e unir para que este Líbano seja um país de progresso e prosperidade", acrescentou.

A iniciativa partiu do Consulado-Geral libanês no Rio de Janeiro visto a comunidade libanesa ser muito importante no Brasil. Existem quase 10 milhões de libaneses, na sua grande maioria descendentes, a viver em território brasileiro, segundo informações das autoridades brasileiras.