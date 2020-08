Avião sofre grave acidente com 191 pessoas a bordo na Índia

Um avião da Air India Express, que transportava 191 pessoas, sofreu um grave acidente, esta sexta-feira, no Aeroporto Internacional de Calicute, em Querala, na Índia. Pelo menos catorze pessoas morreram, incluindo o piloto, e 123 ficaram feridas, das quais 15 gravemente, segundo o Times of India.

A aeronave, que vinha do Dubai, derrapou e saiu da pista no momento da aterragem. As imagens partilhadas nas redes sociais mostram que o aparelho terá ficado partido ao meio.

De realçar que a Índia se encontra em plena temporada de monções.

