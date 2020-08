GNR detém homem de 60 anos por não cumprir período de isolamento profilático

Um homem de 60 anos foi detido, esta sexta-feira, por não estar a cumprir com o período de isolamento profilático ao qual estava obrigado pela autoridade de saúde pública, depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus, em Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança.

A GNR de Mirandela já tinha recebido, na quarta-feira, uma queixa sobre o indivíduo. Várias testemunhas afirmavam que o homem não estava a cumprir com o isolamento e que estava num estabelecimento comercial a fazer compras, apesar de só ter autorização para abandonar a sua casa este sábado, dia oito de agosto. No entanto, as autoridades não conseguiram confirmar a informação, visto não terem apanhado o suspeito em flagrante e acabaram por abrir apenas um auto de notícia.

Mas esta sexta-feira, as autoridades encontraram o homem a fazer trabalhos agrícolas e acabaram por proceder à sua detenção. O homem acabou por ser notificado para comparecer em tribunal, após terminar o período de isolamento, onde será constituído arguido devido ao crime por atentado à saúde pública.