Crianças até aos 12 anos não vão pagar viagens de avião para o Açores

O Governo dos Açores anunciou, esta sexta-feira, que crianças até aos 12 anos não vão pagar viagem de avião para a região, como forma de incentivo turistíca. A proposta faz parte de um conjunto de 250 medidas feitas para o relançamento social e económico da região, depois do aparecimento da covid-19, apresentada esta sexta-feira pelo presidente e vice-presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro e Sérgio Ávila.

O documento refere que a iniciativa terá início no segundo semestre de 2020, sem especificar. Será atribuído um "apoio financeiro à realização de campanha, de âmbito nacional, europeu e internacional, destinada a famílias, em que, com dois adultos pagantes, as crianças até 12 anos não pagam a viagem de avião", pode ler-se no documento disponível online na página oficial do Governo Regional.

A proposta irá ser operacionalizada através de um contrato entre o Governo Regional, a companhia aérea, os operadores turísticos aderentes e responsáveis pela oferta dos pacotes promocionais.