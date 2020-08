Os extremos alimentam-se mutuamente

Quando olhamos para as sondagens, há um aspeto que choca: o Chega aparece hoje invariavelmente à frente do Partido Comunista.

Como é isto possível?

Como é possível que um partido de um homem só, um partido que se resume publicamente a uma pessoa, colha mais votos do que um partido com história, enraizado na sociedade portuguesa, com sedes por todo o país, com presidências de câmaras municipais e de comissões de trabalhadores, com um extenso grupo parlamentar?

Como compreender que, de repente, o PCP se tenha deixado ultrapassar por um partido sem estrutura, chefiado por um homem que se notabilizou a comentar futebol num canal popular de TV?

No tempo do Estado Novo, o Partido Comunista conseguiu o milagre de, num país pequeno, manter uma estrutura clandestina a funcionar durante décadas, apesar dos imensos esforços feitos pela PIDE para o desmantelar.

Desde os anos 20, mas sobretudo desde a reorganização de 1940-41, em que participou Álvaro Cunhal, o PCP manteve uma ativa e importante existência na clandestinidade, com casas secretas, tipografias, impressão e distribuição regular de um jornal, etc.

Mesmo com a sua fama de polícia eficiente, a PIDE nunca conseguiu erradicá-lo do país, embora o considerasse, de longe, o seu principal inimigo.

Sucede que um partido que resistiu tão bem à ditadura não conseguiu adaptar-se à democracia.

Foi forjado para existir em condições adversas - não foi feito para tempos de facilidades.

Foi criado para conquistar o poder pela força e não pelo voto.

Foi concebido para viver num regime a preto e branco, onde Salazar representava um lado e ele o outro - e não para viver num regime aberto, sem um inimigo facilmente reconhecível.

O PCP era a outra face do salazarismo. Salazar era importante para o PCP, na medida em que era o inimigo que os comunistas identificavam bem e queriam derrubar.

Ora, hoje, eles lutam contra quê e contra quem?

Contra António Costa, que até lhes estende a mão?

Contra o PSD ou o CDS, que estão bastante à deriva?

O PCP deixou de ter um inimigo óbvio e isso foi-lhe fatal.

