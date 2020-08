Dragão a dobrar e novo ciclo na Luz

A época 2019/20 ficou oficialmente encerrada no último sábado e coroou o FC Porto como grande vencedor.

Cerca de duas semanas depois de ter garantido matematicamente o título de campeão nacional, a equipa de Sérgio Conceição voltou a bater o Benfica e conquistou a Taça de Portugal, em Coimbra. O dragão chegou à dobradinha de forma notável, tendo disputado mais de metade da final da prova rainha do futebol português em inferioridade numérica, após expulsão de Luis Díaz ainda na primeira metade do encontro. O defesa congolês Mbemba saiu como o herói do clássico, após fazer os dois golos do encontro de cabeça.

No momento da celebração, destaque para Iker Casillas, chamado pelo treinador e por todo o plantel portista para levantar o troféu. Três dias depois deste momento, o agora ex-guardião espanhol, de 39 anos, anunciou o final da sua carreira como futebolista. Casillas sofreu um enfarte do miocárdio durante um treino em maio de 2019, não tendo somado qualquer minuto esta época. Nas redes sociais, o ex-jogador de Real Madrid e do FC Porto resumiu o percurso glorioso de duas décadas como «o caminho e o destino sonhados».

JJ e um Benfica a jogar ‘o triplo’

Após uma época dececionante, o Benfica olha já para 2020/21, e volta ainda este sábado ao trabalho, já sob a orientação do novo treinador Jorge Jesus. Apresentado no Seixal no início da semana, o técnico de 66 anos prometeu um Benfica a jogar ‘o triplo’ na próxima época.

O treinador amadorense assinou um contrato válido por duas temporadas e já só pensa em ganhar novos títulos, para juntar aos 10 troféus conquistados na sua primeira passagem ao serviço do clube encarnado (entre 2009 e 2015). O clube da Luz vai disputar a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, agendada para 15 e 16 de setembro e disputada numa só mão.

Entretanto, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) também já confirmou o arranque do próximo campeonato nacional a 20 de setembro.

«Hoje começa um ciclo novo no Benfica», disse na cerimónia de apresentação de Jesus o presidente Luís Filipe Vieira, antes de pedir ao treinador a recuperação da «hegemonia do futebol português e ganhar na Europa». Por enquanto, o Benfica também continua a atacar no mercado, com vários reforços na lista de desejos de JJ. Gilberto é o primeiro reforço para JJ, e chegou esta sexta-feira de manhã a Lisboa. Oriundo do Fluminense, o lateral-direito, de 27 anos, custa três milhões de euros às águias e deverá assinar um contrato de cinco épocas. Ainda sem o grupo de trabalho definido a 100%, Jesus já assegurou: «Com o elenco que teremos, não vamos jogar o dobro, vamos jogar o triplo. Vamos arrasar».