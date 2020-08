17 mortos e 86 feridos graves durante operação Verão Seguro

Um balanço provisório divulgado pela PSP, este sábado, revela que já se registaram 17 mortos e 2.244 feridos nos primeiros dois meses da operação nacional especial de vigilância durante o período de férias.

Em comunicado, a força de segurança revela que no âmbito da operação Polícia Sempre Presente - Verão Seguro 2020, entre 01 de junho e 31 de julho, registou na sua área de atuação 7.268 acidentes rodoviários, de que resultaram 17 mortos e 2.244 feridos, dos quais 86 em estado grave.

De acordo com a mesma nota, no mesmo período foram efetuadas 3.768 operações de trânsito, tendo sido fiscalizados 167.932 veículos de todas as categorias. Estas fiscalizações resultaram na apreensão de 993 viaturas e 1.453 documentos "por motivos diversos".

A PSP efetuou ainda 2.618 detenções, 506 por condução sob o efeito do álcool, 257 por tráfico de droga, 73 por posse de arma ilegal, 58 por furto e 35 por roubo e apreendeu, no mesmo período, 390 armas, 94 das quais armas de fogo.

Segundo a nota, foram apreendidas 95.358 doses de drogas, especialmente de haxixe (24.130 doses), heroína (11.056 doses), cocaína (9.979 doses) e ecstasy (8.463 doses).

A PSP informa ainda que 381 famílias comunicaram que estariam ausentes da sua residência habitual, para que esta fosse vigiada pela polícia.

A operação Polícia Sempre Presente -- Verão Seguro 2020 decorre até 30 de setembro.