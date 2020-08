UEFA: e agora os quartos

O quadro dos quartos-de-final da Liga Europa está fechado, e o da Champions fica este sábado. Vamos por partes. Na principal prova da UEFA, que a partir deste domingo se muda para Lisboa, estão para já garantidos nos ‘quartos’ os duelos entre Atalanta e PSG e RB Leipzig e Atlético de Madrid, na quarta e quinta-feira, nos estádios da Luz e José Alvalade, respetivamente. Ainda sem passagem garantida para os quartos está o Barcelona, que recebe hoje o Nápoles, na 2ª mão dos oitavos (1-1 no primeiro jogo); e o Bayern, que defronta hoje o Chelsea depois da vitória categórica (3-0) em Londres no encontro da primeira mão dos oitavos. Ainda durante a noite de ontem ficaram conhecidos mais dois clubes apurados para a inédita final a oito: a Juventus defrontou o Lyon e em caso de vitória já sabe que vai encontrar o vencedor da partida entre o Manchester City e o Real Madrid, jogo que também decorreu na noite desta sexta-feira (os citizens estavam em vantagem após o triunfo por 2-1 no Bernabéu). Contudo, ainda antes da prova milionária montar o palco na capital portuguesa, será a vez da Liga Europa decidir o quadro das meias-finais. Na segunda-feira, o jogo entre Inter e Leverkusen, e o encontro entre o Man. United (de Bruno Fernandes) e os dinamarqueses do FC Kobenhavn inauguram os quartos. Já na terça-feira esta fase termina com as partidas entre o Wolverhampton de Espírito Santo e o Sevilha; e o Shakhtar Donetsk de Luís Castro e os suíços do Basel. Não faltam por isso motivos portugueses para assistir às duas provas europeias, cujas eliminatórias ficam decididas num só jogo, decisão tomada na sequência da pandemia de covid-19.