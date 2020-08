Piloto português morre após queda de Canadair no Gerês

Morreu o piloto do avião Canadair CL215 português que, este sábado, se despenhou quando combatia um fogo no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

De acordo com a Proteção Civil, o piloto, de 65 anos, era português. O homem sofreu uma paragem cardiorrespiratória, foi assistido no local com manobras de suporte básico de vida e manobras de suporte avançado, mas sem sucesso. Foi já acionada uma equipa de psicólogos do INEM para prestar apoio à família.

O co-piloto, um espanhol de 39 anos, está em estado grave, foi assistido no local e encaminhado (por Heli do INEM) para o Hospital de Viana do Castelo.

A aeronave, do Centro de Meios Aéreos de Castelo Branco, participava nas operações de combate a um incêndio que lavra no Parque Nacional da Peneda Gerês, freguesia e concelho do Lindoso, distrito de Viana do Castelo. O acidente ocorreu em território espanhol, a cerca de um a dois quilómetros da fronteira portuguesa, na sequência de uma operação de scooping.

O alerta para o acidente foi dado pelas 11h16.

O total de meios e operacionais no combate à chamas inclui portugueses e espanhóis, pois o incêndio afeta a freguesia de Lindoso, concelho de Ponte da Barca, em Portugal, e a zona de Lindos, em Espanha.

O GPIAAF - Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários indicou que já foi notificado do acidente e que está a enviar para o local uma equipa para dar início às diligências.

