Brasil superou os 100 mil mortos devido à covid-19. Na praia de Copacabana homenagearam-se as vítimas

O Brasil superou este sábado as 100 mil mortes devido à covid-19. A notícia é avançada pela imprensa brasileira, que cita a contagem feita pelo consórcio de meios de comunicação social a partir das secretarias estaduais de Saúde.

O país regista agora 100.240 mortes devido ao novo coronavírus e um total de 2.988.796 casos confirmados desde o início da pandemia.

Face ao balanço, a mais famosa praia brasileira, Copacabana, no Rio de Janeiro, amanheceu com uma homenagem às vítimas: 100 cruzes negras e balões estavam no areal.

A homenagem foi levada a cabo pela ONG Rio de Paz, que tem protestado e criticado a forma como a pandemia tem sido gerida no país.