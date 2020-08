Covid-19. França prevê perdas no turismo em cerca de 40 mil milhões

O governo francês admitiu que a pandemia de covid-19 provocou perdas imediatas no setor do turismo de, pelo menos, 30.000 a 40.000 milhões de euros.

De acordo com as contas do secretário de Estado do Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne, normalmente, o turismo gera 180.000 milhões de euros de receitas, dos quais 60.000 milhões são do turismo internacional. O impacto imediato da pandemia é de, pelo menos, 30 a 40.000 milhões", disse ao "Le journal du Dimanche".

No balanço do verão alerta que muitos operadores preveem uma queda de faturação de 20 a 25% até ao final do ano, embora comece a constatar um aumento progressivo de turistas holandeses, alemães, belgas e suíços.

Paris é uma das principais cidades afetadas pela ausência de chineses, russos e norte americanos devido ao encerramento das fronteiras.

"Um em cada dois hotéis está encerrado e o Louvre recebe 10.000 visitantes por dia, em vez de 50.000, mas espero que a retoma, a partir de 01 de setembro, das grandes feiras e salões profissionais, permitam à capital voltar a ligar um dos seus motores económicos", concluiu.

As medidas para combater a pandemia paralisaram setores inteiros da economia mundial e levaram o Fundo Monetário Internacional (FMI) a fazer previsões sem precedentes nos seus quase 75 anos: a economia mundial poderá cair 4,9% em 2020, arrastada por uma contração de 8% nos Estados Unidos, de 10,2% na zona euro e de 5,8% no Japão.