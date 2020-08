Salário mínimo. Marcelo aguarda por negociações

Em causa está uma "subida de tom" da tensão entre parceiros para o aumento do salário mínimo nacional, que deveria chegar aos 670 euros em 2021 e aos 750 em 2023.

O Presidente da República garantiu que vai “esperar para ver” o resultado das negociações, em sede de Concertação Social, sobre o aumento do salário mínimo nacional. uma questão que envolve vários parceiros e, portanto, é prematuro estar a comentar aquilo que é um processo em curso”, declarou, na ilha do Porto Santo, Marcelo Rebelo de Sousa.

O impacto da pandemia de covid-19 na economia do país levantou, no entanto, a possibilidade de não haver aumento no próximo ano.

"Eu, em relação a essas notícias, acho que o melhor é esperar para ver", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhando que não faz comentários políticos em período de férias.