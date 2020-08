Maddie. Brueckner nunca irá a julgamento, diz advogado

Ainda assim, Fulscher conjeturou que se o seu cliente chegasse a ter de enfrentar o tribunal estaria “sereno e calmo”, pois “não tem nada a esconder”, disse em declarações ao The Sun.

Friedrich Fulscher, advogado de Christian Brueckner, afirmou, este domingo, “estar certo” de que o seu constituinte não irá a julgamento pelo desaparecimento de Madeleine McCann.

Ainda assim, Fulscher conjeturou que se o seu cliente chegasse a ter de enfrentar o tribunal estaria “sereno e calmo”, pois “não tem nada a esconder”, disse em declarações ao The Sun.

Recorde-se que, as autoridades alemãs identificaram Brueckner como o principal suspeito do caso Maddie. Hans Christian Wolters, o procurador alemão responsável pela investigação do desaparecimento da criança, chegou mesmo a afirmar que a criança estava morta, embora nunca tenha apresentado provas concretas para justificar esta afirmação.