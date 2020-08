Atlético de Madrid com dois casos de covid-19 antes da viagem

O At. Madrid anunciou ontem que dois elementos da sua comitiva acusaram positivo à covid-19. Os resultados detetados surgem um dia antes da data prevista para a viagem para Portugal, para a disputa da final a 8 da Liga dos Campeões.

Na sua nota, os colchoneros não revelaram a identidade das pessoas em causa, referindo apenas que ambos já foram colocados em isolamento social.

Recorde-se que o Atlético de Madrid, que conta com o internacional português João Félix, tem encontro marcado diante do RB Leipzig na quinta-feira, no Estádio José Alvalade, referente aos quartos-de-final da prova milionária.