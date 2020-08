Media Capital passa de lucros a prejuízos. Pandemia e TVI são as principais culpadas

Em comunicado enviado à CMVM, dona da TVI diz que a pandemia e as audiências são as principais responsáveis pelos prejuízos que chegaram aos 14,4 milhões de euros.

A Media Capital anunciou as contas provisórias dos primeiros seis meses deste ano, que dão conta de um prejuízo de 14,4 milhões de euros que compara com lucros de 5,89 milhões no período homólogo de 2019.

Em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da TVI explica que, durante este período “em resultado do efeito conjugado da pandemia e da redução de quota de audiência do principal canal televisivo (TVI – canal generalista) face ao período homólogo, os rendimentos operacionais do grupo foram negativamente afetados, nomeadamente ao nível da publicidade”, diz o grupo, acrescentando que estes impactos tiveram maior incidência nos meses de maro a maio.

Já os rendimentos operacionais consolidados recuaram 36% (37% no caso da publicidade) nos primeiros seis meses deste ano, “sendo que as quedas percentuais mais significativas iniciaram-se em março (quando a pandemia foi declarada), tendo o seu pico em abril e mostrando forte desaceleração em maio e, especialmente junho”.

No entanto, a Media Capital relembra que em 2019 a TVI era líder de audiências em all day até fevereiro, tendo mantido a liderança em prime time até junho desse ano, ou seja todo o 1º semestre do ano anterior.

Em termos de endividamento financeiro líquido, “e devido a uma cuidada gestão de tesouraria”, este registou um aumento de 5 milhões de euros desde o final de 2019 (de 88,5 milhões de euros para 93,5 milhões euros), “refletindo uma saudável posição de liquidez, patente num montante de caixa e equivalentes de 8,6 milhões de euros no final de junho de 2020, que compara com 256 mil euros no período homólogo”, justifica a Media Capital.