Incêndio no Gerês continua a mobilizar mais de uma centena de operacionais

Segundo as autoridades espanholas e portuguesas, as chamas já consumiram cerca de 600 hectares.

O incêndio que lavra desde sábado na zona do Lindoso, no concelho Ponte de Barca, que faz parte do Parque Nacional Peneda-Gerês, continua a mobilizar mais de uma centena de operacionais no combate às chamas. De acordo com declarações do comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Paulo Santos, a localização onde deflagrou o incêndio é de difícil acesso e o nevoeiro e o fumo do fogo estão a impedir o uso de meios aéreos esta segunda-feira.

No local estavam 177 operacionais, apoiados por mais de 70 véiculos e quatro meios aéreos, segundo a página oficial da Proteção Civil, às 11h50. Apesar de as chamas estarem a "lavrar com muita fraca intensidade em zona de escarpas e fragas" a situação permanece "inalterada relativamente a domingo" visto ser difiícil prever "o comportamento dos pequenos focos".

"Estamos a falar de uma linha com pequenos focos de incêndio, em zonas inacessíveis e, como não sabemos o comportamento que esses pequenos focos podem provocar, não temos o incêndio dominado”, disse o responsável. As chamas estão a consumir locais " quase inacessíveis" que estão "entre 800 a 1.000 metros de altitude”, afirmou Paulo Santos.

As chamas já consumiram cerca de 200 hectares, segundo declarações do secretário de Estado da Conservação da Natureza este domingo.De acordo com as autoridades espanholas, no território vizinho foram destruídos 400 hectares.