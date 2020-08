375 quilos de cocaína em contentor de bananas oriundo da América Latina

Quatro homens, com idades compreendidas entre 33 e 56 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária na sequência da apreensão de 375 quilos de cocaína dissimulados e transportados num contentor que também carregava bananas, oriundo da América Latina.

A operação da Polícia Judiciária decorreu no âmbito de combate ao tráfico internacional de estupefacientes, tal como foi confirmado em comunicado. De acordo com a nota divulgada, o contentor chegou a Portugal por via marítima, tendo sido apreendido num centro logístico a norte de Lisboa.

Os detidos, que são suspeitos de fazerem parte de uma organização criminosa dedicada à introdução de grandes quantidades de cocaína, ficaram em prisão preventiva.

Além das centenas de quilos de cocaína, foram também apreendidos vários objetos e documentação, assim como três viaturas.