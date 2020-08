Conor McGregor e Dee Devlin estão noivos depois de 12 anos de namoro

Conor McGregor anunciou, através das redes sociais que está noivo de Dee Devlin, com quem está desde 2008. O lutador irlandês da UFC pediu a mão à mãe dos seus dois filhos no dia de aniversário da mesma. "Que aniversário, minha futura esposa", escreveu McGregor na publicação na sua conta oficial de Instagram, acompanhada por uma fotografia onde se pode ver a felicidade do casal e o anel que o desportista ofereceu a Devlin.

A história de amor de McGregor e Devlin é bastante conhecida. Em 2016, quando celebraram oito anos de namoro, o lutador decidiu homenagear a mulher através de uma publicação no Facebook, onde partilhou um pouco da história de amor que os une e agradeceu a Devlin por ter sempre acreditado em si.

"Já passaram 8 anos desde que estamos juntos. Vivemos na Irlanda num apartamento alugado com um subsídio de desemprego de 188 €. Eu não trabalhava porque passava todo o tempo que tinha a treinar. O meu sonho sempre foi ser um campeão. Ela acreditou em mim e apesar da falta de dinheiro, esforçou-se para cuidar da minha alimentação, eu tinha que comer comida de atleta, respeitar a alimentação e ela cuidou disso. Ela encorajou-me o caminho todo. Quando chegava a casa depois dos treinos duros, sem energia, cansado, ela sempre me disse: "Conor, eu sei que tu consegues fazer isto." Agora eu ganho milhões de dólares. Durante os meus combatem existem 50-70 mil espectadores. Posso comprar qualquer carro, qualquer roupa e qualquer casa. Ela não me pediu nada, mas ele merece o que é mais belo neste mundo. Ela está sempre ao meu lado e continua a dizer-me que sou capaz de fazer tudo. Se eu cheguei onde estou é tudo graças a ela que nunca me deixou desanimar e nunca me deixou sozinho", pode ler-se na publicação que se tornou viral.