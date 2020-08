"Não se diz estás mais magra. Algumas pessoas querem ouvir isto, mas outras não", alerta Jessica Athayde

A atriz falou sobre o distúrbio alimentar com que sofre há anos, uma anorexia nervosa.

Jessica Athayde esteve, esta manhã, no programa Você Na TV, da TVI, e em conversa com a apresentadora Maria Botelho Moniz falou sobre os seus problemas de peso e deu ainda a sua opinião sobre a forma como a sociedade deveria encarar o aspeto físico dos outros.

A atriz falou sobre o distúrbio alimentar com que sofre há anos, uma anorexia nervosa. "Quando estou mais triste ou ansiosa, a primeira coisa que fecha é a garganta", confessou Jessica Athayde, que falou ainda sobre a importância do cuidado a ter na forma de lidar com os outros e comentar o seu aspeto físico, visto já ter passado por isso.

Depois de ter sido chamada "gorda", a atriz decidiu tornar público o seu distúrbio alimentar de modo a alertar a sociedade. "Falar sobre isto ajuda a que as pessoas não tenham de estar sempre a fazer comentários sobre o meu peso", explica, confessando que sempre teve dificuldades em ganhar peso e que não gosta de ser chamada nem de "gorda" nem de "magra". "Não se diz estás mais magra. Algumas pessoas querem ouvir isto, mas outras não", alerta.