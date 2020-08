PSP alerta para ajuntamentos durante fase final da Liga dos Campeões em Lisboa

A fase final da Liga dos Campeões, acolhida este ano por Lisboa, tem início já esta quarta-feira, 12 de agosto, e a Polícia de Segurança Pública (PSP) tem já preparado um plano com o objetivo de garantir todas as condições de segurança em tempo de pandemia de covid-19.

"A PSP encontra-se empenhada em garantir todas as condições de segurança, motivo pelo qual consideramos relevante apresentar algumas informações e conselhos úteis, tanto aos adeptos como à generalidade da população", começou por ser referido em comunicado por esta força de segurança, que alerta ainda para os ajuntamentos que são totalmente proibidos.

"Atendendo à crise pandémica que ainda se vive em Portugal, os ajuntamentos não são permitidos por constituírem um potencial foco de contágio de muito elevado risco. Os adeptos que, pretendendo comemorar na via pública, não deverão frequentar locais onde não seja possível manter de forma permanente o distanciamento social. A PSP, como é sua característica, estará junto da população nos locais públicos e procurará contribuir, em colaboração com as demais entidades com competência nesta área, para a constante observação das recomendações das autoridades de saúde por parte de todos os cidadãos", pode ler-se também na nota divulgada pela PSP.

A PSP apela ainda a que, numa situação de pandemia que Portugal e o mundo atravessam, sejam cumpridas todas as regras de forma "rigorosa".

"A PSP, enquanto Força de Segurança com responsabilidade pela segurança nos principais recintos desportivos e localidades onde estes se encontram, apela a todos os cidadãos que, não obstante a preferência clubística, cumpram de forma muito rigorosa as indicações das autoridades de saúde e o quadro legal em vigor", concluiu.

A fase final da Liga dos Campeões (quartos de final, meias-finais e final), recorde-se, é disputada em Lisboa entre os dias 12 e 25 de agosto.