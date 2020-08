PSP identifica 11 atiradores e apreende 13 espingardas em campo de tiro ilegal

A fiscalização foi feita este domingo, em Mação, no âmbito da operação "tiro seguro". Quando os agentes da PSP chegaram ao local, decorria um torneio no campo de tiro que não tinha licenciamento para a atividade. Um dos atiradores tinha uma taxa de álcool no sangue superior a 0,5 g/litro.

A PSP fiscalizou este domingo um campo de tiro ilegal situado em Mação, concelho de Santarém, no âmbito da operação “tiro seguro”. No campo de tiro, que não tinha licenciamento, decorria este domingo, quando os agentes da PSP foram ao local, um torneio. Um dos atiradores que se encontrava no campo de tiro tinha uma taxa de álcool no sangue superior a 0,5 g/litro e será alvo de um processo de contraordenação cuja coima prevista está entre os 700 e os 7.000 euros.

Em comunicado, a PSP avançou que foram identificados 11 atiradores por “desrespeito à obrigação de dar a utilização às armas de acordo com a justificação e pretensão declarada aquando do seu licenciamento”. A coima para estas 11 pessoas varia entre os 400 e os 4.000 euros. Também o promotor do evento será multado pela falta de alvará que permite a exploração do campo de tiro – a coima vai desde os 5.000 aos 30.000 euros.

Além das coimas, a PSP apreendeu 13 espingardas, mais de dois mil cartuchos, uma máquina de lançar pratos, equipamentos eletrónicos de apoio ao torneio e ainda “diversa documentação de registo relativa ao torneio”, acrescentou a PSP em comunicado.

No mesmo documento, a PSP lançou o alerta a todos os participantes de torneios em campos de tiro, pedindo que “verifiquem, sempre, se existe o cumprimento integral de todas as condições legais inerentes a esta atividade”.