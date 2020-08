Hong Kong. Detido proprietário de jornais

Detenção

Jimmy Lai, proprietário de duas publicações pró-democracia e frequentemente críticas de Pequim, o jornal Apple Daily e a revista Next Magazine, foi detido ao abrigo da nova lei de segurança nacional – os jornais estão a ser alvo de buscas.

O homem de 71 anos foi detido em sua casa durante a manhã, informou Mark Simon, um dos seus colaboradores mais próximos. Outros dois funcionários da empresa também foram detidos.

Pró-Democracia

Jimmy Lai, empresário e uma das principais figuras do movimento pró-democracia de Hong Kong, foi esta segunda-feira detido ao abrigo da nova lei de segurança nacional. A detenção deve-se a suspeitas de conluio com forças estrangeiras. A polícia de Hong Kong fez buscas no grupo de comunicação social do magnata. Jornalistas do Apple Daily transmitiram em direto as imagens da operação.

Pena

Segundo o Guardian, Lai pode enfrentar uma pena de prisão de três a dez anos. Esta é a primeira vez que a lei

de segurança nacional é aplicada diretamente a meios de comunicação social em Hong Kong.