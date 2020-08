Efemérides de 11 de Agosto

2019 o PR promulgou há 1 ano o Decreto do Governo que repunha apenas 2 anos, 9 meses e 18 dias do tempo congelado aos professores.

480 a.C. Teve lugar há 2500 anos o desfecho da Batalha das Termópilas, nas Guerras Persas (2ª Guerra Média), em que o exército persa do rei Xerxes I derrotou ao fim de 3 dias os espartanos de Leónidas I.

1654 D. João IV instituiu a Casa do Infantado há 366 anos, com um vasto património extorquido na sua maioria aos apoiantes de Espanha na Guerra da Restauração da Independência, para ser propriedade do 2º filho do Rei de Portugal, o que não herdava a Coroa.

1675 Foi inaugurado há 345 anos o Observatório Astronómico de Greenwich, no Reino Unido, com o fim de contribuir para facilitar a navegação marítima – e que viria já no Século XIX a estabelecer o Meridiano com o mesmo nome.

1906 O francês Eugene Augustin Lauste (1857-1935), inventor considerado instrumental no avanço tecnológico do cinema, registou há 114 anos a patente da sonorização de filmes, quando já estava radicado nos EUA há umas 3 décadas.

1963 Craveiro Lopes (1894-1964), antigo presidente da República Portuguesa (1951-58), criticou há 57 anos a política ultramarina de Salazar, em público – o que explicará a sua substituição por Américo Thomaz, já feita anos antes por Salazar.

2018 Segundo o jornal Público a falta de médicos e enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde era um dos fatores que gerava impaciência e, assim, desencadeava há 2 anos episódios de violência contra estes profissionais de saúde.

