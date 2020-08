Acionistas da Azul aprovam acordo para saída da TAP

A decisão da AG da Azul permite confirmar o acordo entre Governo e privados para a compra da posição que pertencia a David Neeleman na TAP por 55 milhões. O Estado português fica com 72,5% do capital da TAP, ficando Humberto Pedrosa com 22,5% do capital da empresa. Os restantes 5% mantêm-se, como até aqui, na posse dos trabalhadores.

Os acionistas da Azul aprovaram em assembleia-geral (AG) o acordo para a saída da companhia aérea brasileira da TAP. Na reunião, foi ainda aprovada a eliminação do acordo que dava à Azul de David Neeleman a possibilidade de converter obrigações em ações da empresa portuguesa.

Com este acordo, a Azul recebe um “valor total de, ao menos”, 10,5 milhões de euros. Para tal, teve de abdicar do direito a converter 90 milhões de euros de empréstimo à TAP, feito em 2016, em 6% do capital da empresa, condição imposta pelo Governo português para se chegar a um consenso.

Estas decisões surgem no âmbito da intervenção do Estado português com objetivo de salvar a TAP da falência. A companhia aérea recebrá um empréstimo de até 1,2 mil milhões de euros, com o avala da Comissão Europeia.

