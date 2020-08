Três meses depois, Nova Zelândia volta a registar novos casos de covid-19

Depois de mais de 100 dias sem registar nenhum caso de covid-19, foram registadas novas infeções, esta terça-feira, na cidade de Auckland, na Nova Zelândia, confirmou a primeira-ministra do país, Jacinda Ardern, durante uma conferência de imprensa.

Foram confirmados quatro novos casos, todos do mesmo seio familiar. No entanto, a família não viajou para o estrangeiro nos últimos tempos e não esteve em contacto com nenhum paciente em quarentena, logo, segundo a governante existe uma "transmissão comunitária" no país cuja origem ainda não foi descoberta pelas autoridades de saúde.

Jacinda Ardern diz que o surgimento de novos casos de covid-19 é algo "muito preocupante" visto o país estar sem restrições há meses. Até ao momento existiam apenas 22 casos ativos conhecidos pelas autoridades de saúde e todos tinham viajado para o estrangeiro. Estes doentes encontram-se em quarentena e isolados.

A governante diz que como forma de combater a transmissão da covid-19, a partir das 12h00 desta quarta-feira, o país irá ficar três dias sob quarentena, com o objetivo de durante estas 72 horas ser descoberta a origem dos novos casos.