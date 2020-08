Idoso foi violentamente agredido depois de comentar o facto de mulher não usar máscara em hotel | Vídeo

Um homem foi detido este sábado, em Washington, nos Estados Unidos, depois de ser filmado a atacar um idoso, portador de deficiência.

Em comunicado, as autoridades revelam que Cody Hansen, de 35 anos, foi acusado de agressão, depois de um incidente ocorrido num hotel. As câmaras de videovigilância do espaço captaram o homem a soquear a vítima, de 72 anos, depois de esta ter feito um comentário sobre o facto de a namorada do agressor não estar a usar máscara.

De acordo com as autoridades, o idoso sofreu uma lesão na córnea e fraturou a mandíbula. Durante o ataque, o homem terá também perdido a consciência.

As imagens do incidente, ocorrido na sexta-feira, mostram a vítima sentada e o suspeito a aproximar-se e a dar-lhe um soco. Depois de agredir o idoso, o agressor abandonou o local, e as imagens mostram ainda o cão da vítima a persegui-lo.

O suspeito, que se encontra preso, tinha um mandado pendente no Alasca por um crime relacionado com drogas.

Atenção: as imagens que se seguem podem ferir a sensibilidade dos leitores.