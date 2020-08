Eduardo Madeira sofre acidente durante espetáculo mas não abandona o palco

Eduardo Madeira abriu a testa durante o seu espetáculo, no Teatro Villaret, em Lisboa, esta segunda feira à noite. Mas tal não o impediu de continuar em cena.

O ator partilhou a história na sua conta oficial de Instagram. Durante a peça 'Eduardo Convida', o artista estava a correr e acabou por sofrer uma queda que o deixou a sangrar da testa. No entanto, com a casa cheia, Eduardo Madeira decidiu ignorar o sucedido e continuar o espetáculo.

“Sangue, Suor e Lágrimas. Quando a meio de um espetáculo abres a testa e segues. É o rock, pessoal. É o rock. Noite épica!” afirmou o artista no Instagram.

Os seguidores do comediante desejaram as melhoras ao ator na caixa de comentários da publicação. Algumas das pessoas que estiveram presentes no espetáculo esta segunda-feira também comentaram a situação: "Foi épico", escreveu uma internauta.