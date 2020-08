Instagram bloqueia comentários de António Fagundes

O ator brincou com a situação.

O Instagram bloqueou os comentários de António Fagundes a uma fotografia na sua conta oficial. O motivo? O ator brasileiro respondeu a todos os comentários a uma fotografia sua com a sua mulher, Alexandra Martins, com flores... quatro mil vezes. Logo o Instagram acabou por bloquear todos os comentários do artista.

"Recebi comentários tão lindos. Toda a gente sabe que sou eu mesmo quem responde, eu é que leio todos os comentários, curto e respondo. Resolvi que ia comentar cada um que tinha feito um comentário com uma florzinha. O que é que aconteceu? O Instagram bloqueou os meus comentários porque acharam que era um robot. Não era não, era 'euzinho'. O Instagram está a tentar entender quem é que manda mais de quatro mil rosas", disse o ator através de um vídeo partilhado no Instagram, rindo-se da situação