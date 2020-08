PJ detém homem e mulher que abusaram sexualmente de criança de forma reiterada

A Polícia Judiciária (PJ), deteve um homem e uma mulher, pela presumível prática, reiterada, de crimes de abuso sexual de crianças e de abuso sexual de menores dependentes, ocorridos na cidade da Figueira da Foz, de que foi vítima uma menor, atualmente com 17 anos de idade.

Em comunicado, a PJ explica que os crimes aconteceram em contexto de proximidade familiar.

Os detidos, com 66 e 76 anos de idade, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas junto das autoridades e proibição de contactos com a vítima.