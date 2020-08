Sobe para 171 o número de mortes causados pelas explosões no Líbano

Um novo balanço realizado pelo Ministério da Saúde libanês dá conta de que as explosões no porto de Beirute provocaram, pelo menos, 171 mortos e mais de seis mil feridos.

Os últimos dados, conhecidos esta segunda-feira, davam conta de pelo menos 160 mortos e de “pelo menos 20 desaparecidos”.

Já no domingo, o chefe do exército libanês anunciou que a primeira fase das operações de busca estava terminada e que a partir desse dia “diminuiu a esperança de encontrar pessoas com vida”, apesar de prosseguirem as operações para resgatar corpos entre os escombros.

O responsável afirmou ainda que equipas francesas e turcas continuavam a dar apoio na “zona vermelha”, a mais atingida pela explosão.

De acordo com as autoridades, as explosões ocorreram devido a cerca de 2750 toneladas de nitrato de amónio, um fertilizante químico, que estavam armazenadas incorretamente. Esta segunda-feira, o agora ex-primeiro-ministro do Líbano abandonou o cargo.