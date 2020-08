António Costa garante que segurança pública e sanitária está garantida na final a 8 da Champions

O primeiro-ministro afirmou, esta terça-feira, que está garantida a segurança pública e sanitária durante a final a 8 da Liga dos Campeões, que começa amanhã, quarta-feira, em Lisboa.

António Costa falava em videoconferência com jornalistas de cinco agências internacionais, explicando que foi estabelecido um "protocolo muito rigoroso" com a Direção-Geral da Saúde (DGS) em consenso com a UEFA, de forma a que "não haja riscos", embora tenha lembrado que o vírus se espalhará até que haja uma vacina.

"Estamos atentos para prevenir consequências", garantiu, recordando a evolução favorável da pandemia na região de Lisboa.

Já no que diz respeito à chegada de adeptos dos oito clubes que participam na competição, que termina a 23 de agosto, o chefe de Governo disse que as fronteiras de Portugal estão abertas a todos os países da União Europeia e que "o sistema de saúde português tem boa capacidade de resposta".