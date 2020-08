Pinto da Costa está suspenso por 45 dias

O presidente do FC Porto foi, esta terça-feira, suspenso por 45 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação. A decisão foi tomada devido ás críticas que Pinto da costa fez a Artur Soares dias, após o jogo entre o FC Porto e o Rio Ave, em março.

Na altura, o presidente dos dragões queixou-se de uma alegado penálti sobre Marega e do posicionamento das linhas fora de jogo, que ditou a anulação do golo de Soares, que daria o 2-1 aos portistas.

"Foi tão evidente que ainda hoje não compreendo como o senhor Vasco Santos, a ver as imagens, não faz nada. Como é possível não chamar a atenção do árbitro? Prova a incapacidade deste senhor para exercer estas funções. Sei que o senhor Soares Dias, já no balneário, abriu a porta e disse ao engenheiro Luís Gonçalves que não era penálti. Se mesmo vendo as imagens diz que não é penálti, não tem condições para poder arbitrar", disse na altura Pinto da Costa, pedindo depois de Artur Soares deixasse de apitar os jogos do FC Porto.

O responsável pelos dragões terá ainda de pagar uma multa de mais de seis mil euros.